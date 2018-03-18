Сергей Тарасов: Шипулин выглядит слабее, чем в прошлом сезоне

О ФОРМЕ ШИПУЛИНА

Видно, что Антон сейчас не в форме. Скорость держать не может, на подъем его не хватает — закисляются мышцы. Трудно держать форму весь сезон. Некоторые специалисты говорят, что Антон целенаправленно готовился к Олимпиаде, и, видимо, пик формы пришелся на период Игр. Но если мы посмотрим на выступление Шипулина и на его результаты на протяжении сезона, то увидим, что у него и пика как такового не было. Это мое мнение, но я считаю, что в нынешнем сезоне Антон выглядит слабее, чем в прошлом. На своем любимом этапе в Антерсельве он всегда всех рвал в клочья. Но сейчас по этапу в Антерсельве было видно, что с Шипулиным в этом сезоне происходит что-то не ладное.

В чем здесь проблема? Я не нахожусь в команде, поэтому трудно утверждать. Лучше бы это были ошибки в подготовке, их можно исправить. А если дело в физиологии, Антон не молодеет, с каждым годом идет падение скорости, то это уже проблема. Будем надеться, что у нашего лидера просто неудачный сезон. Такое тоже бывает.

О ВЫСТУПЛЕНИИ МУЖЧИН

Для Цветкова этап в Холменколлене получился лучшим в сезоне. Максим выглядит намного лучше, чем обычно. Но все равно видно, что на предельных скоростях на финише его немного не хватает.

Считаю, что мужчины обязаны выступать лучше. Мы не в состоянии конкурировать в скорости с лидерами. После каждой гонки только и считаем, сколько мы проиграли ходом. И мы уже к этой ситуации привыкли. Поэтому у нас вся надежда на плохую погоду, удачную стрельбу, и на то, что лидеры ошибутся. А ведь мы еще помним времена, когда наши биатлонисты, даже промазав на рубеже, выигрывали гонки.

О ПРОБЛЕМАХ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ

Смелее надо подключать к первой сборной молодых биатлонисток и доверять им выступление на этапах Кубка мира. К примеру, Кайшевой раньше давали выступить на одном этапе, она занимала там 60-е место, и ее оправляли назад. Хорошо, что ее повезли в Пхенчхан. Опыт выступления на Олимпиаде равносилен десяти годам выступления на этапах Кубка мира. Коли уж нам не разрешил везти в Корею лидеров, надо было отправить туда только молодых спортсменов. Пусть Кайшева выступила на Олимпиаде неважно, но приобрела неоценимый опыт, который ей сильно пригодится.

Елена Вяльбе так и сделала. Она включила в предварительную заявку 35 лыжников. Когда лидеров не пустили, поехали молодые и в Пхенчхане сотворили чудо. А СБР включил в заявку только 11 человек, поэтому возможностей для маневра не было.

О НЕОБХОДИМЫХ ШАГАХ

Как исправить положение в нашей женской сборной? Нужно смелее подключать к первой команде молодых спортсменок. Сейчас у нас лидер — Катя Юрлова. Но мы не должны на этом успокаиваться, должны стремиться к более высоким результатам. Если же будем привлекать молодых, они через год-другой окрепнут и результаты появятся.

Но у нас другая проблема: мы слишком форсируем подготовку молодежи. В юношеском возрасте все выжимаем из ребят и девчонок, гордимся, какие у нас сильные юниоры, а они переходят во взрослый спорт и ничего показать не могут. Мы уже десять лет про эту проблему говорим, а ничего не меняется. И при этом все больше отстаем от лидеров мирового биатлона. Теперь придется долго исправлять ошибки, совершенные нынешним руководством СБР.