Ещё
Россиянин Антропов претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин Антропов претендует на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов примет участие в выборах на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона (BEC), которые состоятся 14 апреля в хорватском Дубровнике. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе НФБР Александр Багдатьев.
Антропов первый раз был избран вице-президентом BEC в 2013 году, а спустя три года его переизбрали еще на два года.
"Председатель правления нашей федерации Андрей Антропов будет вновь претендовать на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона", — отметил Багдатьев.
Кандидатуру Антропова на выборы вице-президента ВЕС на период с 2018 по 2020 год выдвинула Национальная федерация бадминтона России. Выборы на этот пост не будут безальтернативными. Национальные федерации Швейцарии, Австрии и Италии предложили на эту должность португальца Жоао Матоса, а Федерация бадминтона Турции — своего представителя Мурата Езмекика.
ТАСС: последние новости
В Москве из-за мороза продлили сезон катков Сорокин: ФИФА полностью удовлетворена темпами продаж билетов на ЧМ-2018 Штангисты Албегов и Чен, вернувшиеся после временного отстранения, не выступят на Кубке РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение