«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд

«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании. Каталонцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав уже 75 очков и опережая «Атлетико» на 11 очков.

В этой встрече по голу забили Пако Алькасер Лионель Месси . Аргентинец вошел в историю чемпионата, как первый игрок, забивавший 25 и более мячей в 9 сезонах турнира подряд.

Чемпионат Испании

29-й тур "Барселона" — «Атлетик» — 2:0 (2:0)

Голы: Пако Алькасер, 8 (1:0). Месси, 30 (2:0).

Предупреждения: Юмтити, 17. Рауль Гарсия, 31. Дембеле, 39. Лекуэ, 40.

Судья: Хайме Латре.

18 марта. Барселона. Стадион «Camp Nou».