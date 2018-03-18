«Барселона» победила «Атлетик», Месси установил новый рекорд 

«Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании. Каталонцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав уже 75 очков и опережая «Атлетико» на 11 очков.
В этой встрече по голу забили Пако Алькасер и Лионель Месси. Аргентинец вошел в историю чемпионата, как первый игрок, забивавший 25 и более мячей в 9 сезонах турнира подряд.
Чемпионат Испании
29-й тур "Барселона" — «Атлетик» — 2:0 (2:0)
Голы: Пако Алькасер, 8 (1:0). Месси, 30 (2:0).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Дембеле (Иньеста, 64), Ракитич, Паулинью, Филиппе Коутинью (Андре Гомеш, 85), Месси, Пако Алькасер (Алейш Видаль, 74).
"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Саборит, Сусаэта (Иньяки Уильямс, 63), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 46), Рауль Гарсия, Лекуэ, Мерино (Адурис, 71).
Предупреждения: Юмтити, 17. Рауль Гарсия, 31. Дембеле, 39. Лекуэ, 40.
Судья: Хайме Латре.
18 марта. Барселона. Стадион «Camp Nou».