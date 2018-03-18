Евгений Ловчев: Адриану показал мастер-класс, но «Рубин» не заслуживал поражения

— Для меня загадка, почему «Рубин» в этом матче предстал командой совершенно не похожей на типичные команды Бердыева. Достаточно сказать, что оба гола были забиты в результате грубых ошибок защитников. Причем эти футболисты давно играют у Бердыева, знают его требования.

Первый гол получился в результате паса назад Наваса, мяч перехватил Ханни и забил. В эпизоде со вторым голом детскую ошибку совершилКамболов. Был навес, и вместо того, чтобы выбить мяч головой, он его сбросил на линию штрафной прямо в ноги Адриану. Бразилец великолепно использовал момент, показал мастер-класс: на замахе уложил на газон троих защитников «Рубина», переложил мяч на другую ногу и пробил в угол. Шесть игроков хозяев рухнули на газон от отчаяния — потому что «Рубин» имел большое преимущество во втором тайме и никак не заслуживал поражения.