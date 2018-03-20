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Анфиса Чехова похвасталась своим телом
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Анфиса Чехова похвасталась своим телом 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая сообщила о маленькой победе, которой ей удалось достичь благодаря регулярным тренировкам. Свое достижение Анфиса решила продемонстрировать наглядно, выложив фотографию в Инстаграм.
По мнению Чеховой, для женщины, которая год назад не могла простоять в планке и 5 секунд, стойка на руках является серьезной заявкой на успех. Анфиса признала некоторое несовершенство данного упражнения в своем исполнении, поскольку она все еще опирается ногами на стену. Но, по словам Чеховой, даже от такой победы над телом она испытывает невероятное удовольствие.
Поклонники поддержали ведущую шоу «Взвешенные и счастливые люди»: «Да, вы молодец, это с виду кажется, что легко, на самом деле это очень тяжёлое упражнение». Многие поблагодарили ведущую за положительный пример: «Класс! Никогда не была „в спорте“ и вот сейчас, когда начала заниматься и впервые через 3 месяца от начала занятий я отжалась дважды от пола. Это был невероятный восторг! @achekhova Анфиса, вы очень вдохновляете!»
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