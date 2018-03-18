«Это правда вы?»: Анфиса Чехова показала стойку на руках

Телеведущая Анфиса Чехова показала, каких успехов добилась в спорте спустя месяцы упорных тренировок. К ее несомненной гордости, сейчас она может встать в позицию, которая раньше ей казалась прерогативой исключительно профессиональных гимнастов.

Для любимой многими телезвезды Анфисы Чеховой вопрос внешнего вида, а именно красивой фигуры и лишнего веса, всегда был крайне болезненным. Ведь еще с юного возраста Анфиса считала себя недостаточно стройной и упорно сражалась с лишним весом, не всегда побеждая в этом неравном бою. Не помогала и безусловная любовь с восхищением со стороны многочисленных поклонников. В последнее время теледива всерьез взялась за тренировки, сконцентрировавшись на собственном здоровье, и не бросила свои занятия даже после того, как добилась результатов в похудении.

Сейчас Анфиса Чехова регулярно ходит в бассейн, катается на велосипеде и занимается йогой, а также уделяет время гимнастике и растяжке. На днях теледива похвасталась своими очередными успехами и результатом работы над собой, продемонстрировав публике непростую стойку на руках. При этом Анфиса заверила, что раньше даже не мечтала освоить такое упражнение, поскольку оно решительно было ей не под силу. «Два года назад я даже в планке не могла простоять и пяти счётов, и думала что все эти стойки на руках, по силу только юным гимнастам И вот, не идеальная, с опором на стенку, но стойка на руках. Невероятное ощущение, когда твоё тело слушается тебя и перестаёт тобой управлять. А еще, невероятное ощущение от Победы, пусть маленькой, но для меня очень значимой», — призналась Чехова, разделяя свой успех с почитателями.

Ее впечатляющая гибкость и явный прогресс в спорте не остался незамеченным, и поклонники поддержали своего кумира, гордясь ее достижениями. «Я до сих пор думаю, что это только гимнастам под силу, никогда так не умела» «Круто! Анфиса, восхищаюсь вами!» «Здорово! Это правда победа!» «Да, вы молодец, это с виду кажется, что легко, на самом деле это очень тяжёлая асана» «Анфиса, такая стойка намного сложнее и тяжелее, чем с прямыми ногами! Вы молодец! Это очень трудно!» «Анфиса, это просто невероятно, если бы я попыталась так встать, то сломала бы себе руки, под тяжестью своего тела» «Это точно вы? Я и так не могу. Браво» «Ого, даже слова восхищения закончились»

К слову, телезвезда не только занимается спортом, но и следит за своим питанием, хотя и позволяет себе пошутить на эту тему. Так, снимок Анфисы с огромным кувшином свежевыжатого сока порадовал поклонников, которые смогли вдоволь посмеяться над ситуацией и объемами представленного напитка.