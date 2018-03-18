Куртуа не играет с «Лестером» из-за повреждения

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа не попал в заявку на четвертьфинал Кубка Англии против «Лестера».

Как сообщил журналистам Антонио Конте, Куртуа имеет мышечную травму.

Матч «Лестер» — «Челси» проходит в эти минуты (0:1, перерыв).