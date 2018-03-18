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Адриен Силва: «Спасибо Богу, что я не перешёл в „Челси“
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Адриен Силва: «Спасибо Богу, что я не перешёл в „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лестера» Адриен Силва счастлив, что в юном возрасте не перебрался в «Челси».
Отмечается, что в 2005-м году «Челси» проявлял интерес к 15-летнему Силве, который занимался в структуре «Спортинга».
"Спасибо Богу, что я не перешёл в «Челси». Лондонцы в то время хотели побеждать прямо сейчас, а не ждать развития молодых футболистов.
Я был молод, и это был очень странный момент. Чтобы такой клуб интересовался тобой, а Жозе Моуринью хотел лично поговорить…
Моуринью приехал ко мне в Португалию, а затем мы с ним ездили смотреть на тренировочную базу «Челси». Это была большая история", — цитирует Силву Goal.
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