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В день выборов президента РФ Антон Алиханов посетил приморские города региона
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В день выборов президента РФ Антон Алиханов посетил приморские города региона 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня глава Калининградской области Антон Алиханов в рамках рабочей поездки посетил приморские города региона. Губернатор проверил готовность объектов спортивной и туристической инфраструктуры к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Глава региона проголосовал на избирательном участке №477 в Пионерском вместе со своей супругой и детьми. Антон Алиханов не упустил возможность поучаствовать в конкурсе «Голосовач», сфотографировался в специальной рамке и разместил снимок в социальных сетях.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— Самое главное в выборах — это гражданский долг каждого человека. И мне кажется, для конкретного человека, который приходит на выборы, важно то, что он сопричастен истории своей страны, сопричастен тому процессу политическому, да и вообще жизни в нашем государстве, в нашей великой родине.
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