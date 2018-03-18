В день выборов президента РФ Антон Алиханов посетил приморские города региона

Сегодня глава Калининградской области Антон Алиханов в рамках рабочей поездки посетил приморские города региона. Губернатор проверил готовность объектов спортивной и туристической инфраструктуры к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

Глава региона проголосовал на избирательном участке №477 в Пионерском вместе со своей супругой и детьми. Антон Алиханов не упустил возможность поучаствовать в конкурсе «Голосовач», сфотографировался в специальной рамке и разместил снимок в социальных сетях.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Самое главное в выборах — это гражданский долг каждого человека. И мне кажется, для конкретного человека, который приходит на выборы, важно то, что он сопричастен истории своей страны, сопричастен тому процессу политическому, да и вообще жизни в нашем государстве, в нашей великой родине.