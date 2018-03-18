Дубль Робина ван Перси помог «Фейеноорду» победить «ПЕК Зволле»

«Фейеноорд» победил «ПЕК Зволле» в матче 28-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча состоялась в Зволле на стадионе «МАК³ПАРК» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.