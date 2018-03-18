«Навальный не пропадет, у Собчак перспективы туманные»

Алексей Анатольевич, КПРФ выдвинула на эти выборы кандидата-сюрприза, оживив свою повестку. Как вы думаете, нужно ли продолжать партии идти в том же направлении, менять руководящие лица и дальше? Должен ли Зюганов уйти с поста председателя, чтобы сохранить партию?

— Безусловно. Я, конечно, считаю, что ему нужно уходить. Нельзя с одним и тем же набором действий и людей работать. Есть хорошая поговорка: «Если вы будете делать, как всегда, то получать будете то, что всегда получали». Ну, сколько можно! Сейчас появление Грудинина показало, что в КПРФ можно вдохнуть жизнь. Я думаю, что они даже испугались, что партия начала дышать активно. Грудинин сдвигает партийную риторику от коммунизма в социализм. Социализм сейчас очень востребован. Поэтому здесь задел. Тот, кто бьется против КПРФ, типа Сурайкина, — это очень нишевая, узкая часть. Поэтому нужно сменить лидера, продолжать строить партию. Почему бы и нет? Перспективы для этого есть.

Если говорить об ЛДПР , то тут же ситуация немного другая. Это партия, которая связана не с идеологией, а с лидером. И его уход может спровоцировать обратную реакцию. Согласны ли вы с этим?

— Мне кажется, что будет не так трагично, если Жириновский уйдет из активной жизни. Он все равно будет наблюдающим за партией, отцом партии и т. д. Лик-то останется. Ниша ЛДПР не в политическом позиционировании, а в самоощущении людей, которые видят этих ребят. ЛДПР — это хайп, это скандал, это противопоставление себя. Такие настроения всегда в обществе будут. У них же нет политической платформы, они работают совсем на других принципах. Эти принципы востребованы во всех обществах, особенно у нас.

Что скажете насчет политического будущего Ксении Собчак ? Есть ли у нее перспективы, с учетом того, что она хочет выдвигаться со своей новой партией в Госдуму в 2021 году? На дебатах, к тому же, она неплохо себя показала.

— Есть такое понятие, как проектный подход при реализации каких-либо действий. К сожалению, проектный подход в последнее время в политике стал преобладающим. То, что сейчас показывает Собчак, — это и есть проектный подход. В политике так нельзя. Проектный подход не формирует репутацию. Без репутации партию можно создавать технологически, как, например, Сурайкин. Он сделал партию. Не будет Сурайкина — не будет партии. Нужно, чтобы это была социально значимая партия, востребованная. Чем репутация отличается от пиара? Пиар — это то, что видит человек, когда вы говорите, а репутация — это то, что запоминается, кода вы ушли со сцены. Включение во все хайпы, реактивная позиция хороши, но это показывает размытие ядерного электората. О перспективе построения партии пока говорить очень сложно. Если только будет заказ сверху, тогда у нее будет технология построения.

Последний вопрос о «несистемщиках». Что нужно сделать Навальному, чтобы сохранить и приумножить свое электоральное ядро? Нужно ли ему действовать также в духе журналистских расследований или стоит, например, сотрудничать с представителями других политических сил, с тем же Грудининым?

— Мне импонирует в Навальном его системность и последовательность. Это ему позволяет сохранить свое ядро. Если он начнет размываться, договариваться даже под благовидными предлогами, я боюсь, что он начнет терять потенциал. Он как реальный политик выжимает из ситуации максимум. Он занимается не хайпом, как Собчак. Он использует те возможности, которые даются. Их у него немного, но то, что он делает, вызывает безусловный интерес. Его жесткая и четкая линия позволит сохранить своих, и потихоньку он будет добирать, потому что интернет позволяет это делать. Сторонники подрастают, другие формы доставки информации появляются. Он не пропадет.

Фото: politteh.ru