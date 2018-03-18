Луи ван Гал: «ПСЖ»? У меня проблемы с французским"

Известный голландский специалист Луи ван Гал считает интересным вариант с работой в «ПСЖ». При этом победитель трех европейских чемпионатов отметил, что ему придется выучить французский язык. — «ПСЖ»? Это было бы фантастически, но не все так легко, — приводит Bild слова ван Гала. — Я должен выучить новый язык, ведь у меня проблемы с французским. Общение — самое главное для тренера. Но «ПСЖ» — команда высокого уровня. После «Аякса», «Барселоны», сборной Голландии, «Баварии» и "Манчестер Юнайтед" сложно найти более интересное предложение.