Футболисты сборной Бразилии начали съезжаться в Москву

Ряд игроков бразильской национальной команды уже приехали в Москву, где 23 марта на стадионе «Лужники» проведут товарищеский матч со сборной России.

В их числе вратарь Нету ("Валенсия", Испания), защитники Алекс Сандру ("Ювентус", Италия), полузащитники Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай) и Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), нападающий Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания). Ожидается, что большая часть игроков прибудет в Москву в понедельник, поскольку в воскресенье в Европе проходят лиговые матчи.

Бразильцы поселились в пятизвездочном отеле на берегу Москвы-реки. (Юлия ЯКОВЛЕВА)