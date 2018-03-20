Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро из-за травмы не сыграет с Россией

По информации Globoesporte, причиной этому является мышечная травма футболиста.

Алекс Сандро был вызван в сборную Бразилии вместо защитника «Атлетико» Фелипе Луиса, который ранее получил перелом малой берцовой кости левой ноги. Теперь вместо Сандро в состав «пентакампеонов» вызван защитник донецкого «Шахтера» Исмаили.

Матч Россия — Бразилия состоится в Москве 23 марта.