Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро из-за травмы не сыграет с Россией 

Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Алекс Сандро не примет участия в контрольном матче с национальной командой России, сообщает "Советский спорт".
По информации Globoesporte, причиной этому является мышечная травма футболиста.
Алекс Сандро был вызван в сборную Бразилии вместо защитника «Атлетико» Фелипе Луиса, который ранее получил перелом малой берцовой кости левой ноги. Теперь вместо Сандро в состав «пентакампеонов» вызван защитник донецкого «Шахтера» Исмаили.
Матч Россия — Бразилия состоится в Москве 23 марта.