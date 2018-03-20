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Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро из-за травмы не сыграет с Россией
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Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро из-за травмы не сыграет с Россией 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Алекс Сандро не примет участия в контрольном матче с национальной командой России, сообщает "Советский спорт".
По информации Globoesporte, причиной этому является мышечная травма футболиста.
Алекс Сандро был вызван в сборную Бразилии вместо защитника «Атлетико» Фелипе Луиса, который ранее получил перелом малой берцовой кости левой ноги. Теперь вместо Сандро в состав «пентакампеонов» вызван защитник донецкого «Шахтера» Исмаили.
Матч Россия — Бразилия состоится в Москве 23 марта.
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