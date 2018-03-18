Евгений Ловчев: Дзюба будет в составе сборной на ЧМ

«АДРИАНУ ПОКАЗАЛ МАСТЕР-КЛАСС, НО „РУБИН“ НЕ ЗАСЛУЖИВАЛ ПОРАЖЕНИЯ»

Для меня загадка, почему «Рубин» в этом матче предстал командой совершенно не похожей на типичные команды Бердыева. Достаточно сказать, что оба гола были забиты в результате грубых ошибок защитников. Причем эти футболисты давно играют у Бердыева, знают его требования.

Первый гол получился в результате паса назад Наваса, мяч перехватил Ханни и забил. В эпизоде со вторым голом детскую ошибку совершил Камболов. Был навес, и вместо того, чтобы выбить мяч головой, он его сбросил на линию штрафной прямо в ноги Адриану. Бразилец великолепно использовал момент, показал мастер-класс: на замахе уложил на газон троих защитников «Рубина», переложил мяч на другую ногу и пробил в угол. Шесть игроков хозяев рухнули на газон от отчаяния — потому что «Рубин» имел большое преимущество во втором тайме и никак не заслуживал поражения.

После этого вновь пошли разговоры о возрождении золотой гонки, мол, у «Спартака» впереди несложный календарь. Уже не раз говорил, и еще раз повторю: не будет никакой золотой гонки! «Локомотив» не отдаст первое место. «Рубин» далеко не выдающая команда, а если б не ошибся Камболов, не было бы этой победы. Да и вспомните, как был забит первый гол. «Спартак» не показывает чемпионской игры.

«Я ГОВОРИЛ, ЭТО БУДЕТ ДУЭЛЬ ДЗЮБА — КАРПИН»

Я перед матчем «Арсенала» и «Ростова» говорил, что для Дзюбы эта игра будет принципиальной. Всем известно, что с Карпиным у них отношения не сложились. А Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать. Так было в «Томи», в «Ростове», два и в «Зените» во времена Спаллетти, который Дзюбе доверял, у них сложился прекрасный дуэт в Халком. Поэтому я говорил о дуэли Дзюба — Карпин.

Дзюба передал «привет» Манчини и Черчесову

Но хочу еще сказать вот о чем: при Божовиче «Арсенал» понемногу укрепился. Пришли Габулов, Кирилл Комбаров , Ткачев, которого еще «Зенит» приглашал. И вот в нынешнем сезоне Дзюба. Ни у Аленичева, ни у Кирьякова таких игроков не было.

Но вернемся к Дзюбе в плане темы сборной. Я нисколько не сомневаюсь, что Черчесов включит Артема в состав на чемпионат мира. Сколько у нас форвардов? Трое — Кокорин, Смолов и Дзюба. Один из этой тройки травмировался. Уверен, что Дзюба и в оставшихся матчах себя проявит. Божович строит игру под него. А Дзюба хорош, когда мяч летает вдоль штрафной, он форвард зависимый. У Манчини аргентинцы играют между собой, а Дзюбу из этой игры почти исключили.

Почему Черчесов не вызвал Артема на матчи с Бразилией и Францией? Дзюба долгое время не играл, он только набирает кондиции, входит во вкус. Черчесов сейчас дает понять Артему: продолжай в том же духе и все будет хорошо.

«КРАСНОДАР» — НЕ ЧЕМПИОНСКАЯ КОМАНДА

«Краснодар» — команда, способная бороться за пятое — максимум третье места. По своему нынешнему составу за чемпионство «Краснодар» бороться не в состоянии. Чемпионские команды — «Локомотив», ЦСКА, «Зенит», «Спартак», но никак не «Краснодар».

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Да, при Кононове он сильно вырос от команды десятых места, до команды пятых мест. Игра у команды поставлена, и пока «Краснодар» на этом играет, но без звезд сделать еще один шаг вперед будет трудно. В составе крепкие игроки, он не более.

И сейчас необходимо в каждую линию приобрести игроков, которые были бы звездами на уровне нашего чемпионата. Нету в «Краснодаре» игроков уровня Адриану, Глушакова, Фернандеша, Миранчука, Дзагоева или Головина. А без этого прорыва не будет.