Супермен, медведь и леди в красном: самые экстравагантные избиратели в Ярославле

Интересный был денёк! Необыкновенный ажиотаж вокруг горячих пирожков на избирательных уччастках сменился вниманием к странным персонажам, которые начали приходить на УИКи.

Сначала всех поразила дама в красном. В тотально красном. В красном с ног до головы.

Эффектная дама всех поразила

Затем на избирательный участок занесло Супермена в слишком, кажется, тонко для нынешних морозов трико. Ну а что, кому еще решать судьбу России?

И не замёрз ведь

А под конец дня на участок пришёл он — огромный клыкастый медведь с секирой. Оружие сдал на досмотр, прошёл через рамку металлоискателей.

Мишка сдал секиру на досмотр