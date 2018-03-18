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Супермен, медведь и леди в красном: самые экстравагантные избиратели в Ярославле
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Супермен, медведь и леди в красном: самые экстравагантные избиратели в Ярославле 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Интересный был денёк! Необыкновенный ажиотаж вокруг горячих пирожков на избирательных уччастках сменился вниманием к странным персонажам, которые начали приходить на УИКи.
Сначала всех поразила дама в красном. В тотально красном. В красном с ног до головы.
Эффектная дама всех поразила
Затем на избирательный участок занесло Супермена в слишком, кажется, тонко для нынешних морозов трико. Ну а что, кому еще решать судьбу России?
И не замёрз ведь
А под конец дня на участок пришёл он — огромный клыкастый медведь с секирой. Оружие сдал на досмотр, прошёл через рамку металлоискателей.
Мишка сдал секиру на досмотр
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