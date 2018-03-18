Дженнаро Гаттузо: «Кто усердно не тренируется, остается дома»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после победы над «Кьево» (3:2), в рамках 28-го тура чемпионата Италии, отметил, что игроки, не выкладывающиеся на сто процентов, не будут привлекаться к матчам, а также объяснил отсутствие нападающего Николы Калинича

— Ситуация с Калиничем? Завтра будет новый день. В футболе не место обидам. У меня в распоряжении 25 игроков, и правила для всех одинаковы. — цитирует Football Italia Гаттузо. — Во время двухчасовых тренировок футболисты должны полностью отдаваться работе. Хочу видеть на поле профессионализм и самоотдачу. Кто усердно не тренируется, остается дома. В каждом матче мы боремся за что-то важное, каждая игра имеет принципиальное значение.

Мы многое упустили за последние месяцы. Я понимаю, что некоторые игроки не выкладываются на сто процентов. В матче нам было очень тяжело, мы совершили много ошибок в попытках комбинировать. Если мы хотим бороться за место в Лиге чемпионов, то на данном отрезке чемпионата у нас не осталось права на ошибку.

"Милан" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 50 очками и не проигрывает уже 11-й матч подряд.