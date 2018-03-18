Ещё
Дженнаро Гаттузо: «Кто усердно не тренируется, остается дома»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженнаро Гаттузо: «Кто усердно не тренируется, остается дома» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после победы над «Кьево» (3:2), в рамках 28-го тура чемпионата Италии, отметил, что игроки, не выкладывающиеся на сто процентов, не будут привлекаться к матчам, а также объяснил отсутствие нападающего Николы Калинича.
— Ситуация с Калиничем? Завтра будет новый день. В футболе не место обидам. У меня в распоряжении 25 игроков, и правила для всех одинаковы. — цитирует Football Italia Гаттузо. — Во время двухчасовых тренировок футболисты должны полностью отдаваться работе. Хочу видеть на поле профессионализм и самоотдачу. Кто усердно не тренируется, остается дома. В каждом матче мы боремся за что-то важное, каждая игра имеет принципиальное значение.
Мы многое упустили за последние месяцы. Я понимаю, что некоторые игроки не выкладываются на сто процентов. В матче нам было очень тяжело, мы совершили много ошибок в попытках комбинировать. Если мы хотим бороться за место в Лиге чемпионов, то на данном отрезке чемпионата у нас не осталось права на ошибку.
"Милан" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии с 50 очками и не проигрывает уже 11-й матч подряд.
Спорт-Экспресс: последние новости
Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений" Клод Пюэль: "Лестер" заслуживал другого результата в матче с "Челси"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение