Голы Это’О и Яховича принесли «Коньяспору» победу над «Кайсериспором» 

«Коньяспор» победил «Кайсериспор» в матче 26-го тура чемпионата Турции — 2:0. Счет открыл бывший капитан «Анжи» Самюэль Это'О. Второй мяч на счету экс-форварда «Крыльев Советов» Адиса Яховича.
В другой встрече «Трабзонспор» разгромил «Малатьяспор» — 4:1. В составе победителей на замену вышли бывший защитник "Зенита" и «Динамо» Томаш Губочан и бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндой.
В центральной встрече дня «Истанбул ББ» взял дома верх над «Бешикташем» и вышел на чистое второе место в турнирной таблице. В составе гостей на замену появились два бывших футболиста ЦСКА — Джанер Эркин и Вагнер Лав. «Истанбул ББ» отстает от лидирующего «Галатасарая» на 1 очко, «Бешикташ» — на 4, «Фенербахче» — на 6.
Чемпионат Турции
Суперлига
26-й тур "Аланьяспор" — «Гезтепе» — 1:1 (0:0)
Голы: Дуглас, 76 (1:0). Ба, 82 (1:1).
"Коньяспор" — «Кайсериспор» — 2:0 (1:0)
Голы: Это'О, 4 (1:0). Яхович, 90+4 (2:0).
"Трабзонспор" — «Малатьяспор» — 4:1 (1:1)
Голы: Йылмаз, 24 — с пенальти (1:0). Бутаиб, 36 (1:1). Языджы, 64 (2:1). Языджы, 66 (3:1). Онази, 87 (4:1).
"Истанбул ББ" — «Бешикташ» — 1:0 (1:0)
Гол: Элиа, 28.
Удаление: Жуниор (И), 62.