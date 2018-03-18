Ещё
Голы Это’О и Яховича принесли «Коньяспору» победу над «Кайсериспором»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голы Это’О и Яховича принесли «Коньяспору» победу над «Кайсериспором» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Коньяспор» победил «Кайсериспор» в матче 26-го тура чемпионата Турции — 2:0. Счет открыл бывший капитан «Анжи» Самюэль Это'О. Второй мяч на счету экс-форварда «Крыльев Советов» Адиса Яховича.
В другой встрече «Трабзонспор» разгромил «Малатьяспор» — 4:1. В составе победителей на замену вышли бывший защитник "Зенита" и «Динамо» Томаш Губочан и бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндой.
В центральной встрече дня «Истанбул ББ» взял дома верх над «Бешикташем» и вышел на чистое второе место в турнирной таблице. В составе гостей на замену появились два бывших футболиста ЦСКА — Джанер Эркин и Вагнер Лав. «Истанбул ББ» отстает от лидирующего «Галатасарая» на 1 очко, «Бешикташ» — на 4, «Фенербахче» — на 6.
Чемпионат Турции
Суперлига
26-й тур  "Аланьяспор" — «Гезтепе» — 1:1 (0:0)
Голы: Дуглас, 76 (1:0). Ба, 82 (1:1).
"Коньяспор" — «Кайсериспор» — 2:0 (1:0)
Голы: Это'О, 4 (1:0). Яхович, 90+4 (2:0).
"Трабзонспор" — «Малатьяспор» — 4:1 (1:1)
Голы: Йылмаз, 24 — с пенальти (1:0). Бутаиб, 36 (1:1). Языджы, 64 (2:1). Языджы, 66 (3:1). Онази, 87 (4:1).
"Истанбул ББ" — «Бешикташ» — 1:0 (1:0)
Гол: Элиа, 28.
Удаление: Жуниор (И), 62.
Спорт-Экспресс: последние новости
Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений" Клод Пюэль: "Лестер" заслуживал другого результата в матче с "Челси"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение