Салах хочет выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах настроен выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне.

"Я доволен тем, как складывается мой сезон. «Ливерпуль» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов и теперь хочет пройти как можно дальше. Но я также знаю, насколько важно для «Ливерпуля» выиграть Премьер-лигу, поэтому мы знаем свою задачу.

"Манчестер Сити" очень хорошо выступает в этом сезоне, особенно в решающие моменты в Премьер-лиге. Но я считаю, что в следующем сезоне «Ливерпуль» способен выиграть титул. Нужно продолжать работать и совершенствоваться", — цитирует Салаха ESPN.