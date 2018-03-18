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Салах хочет выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне
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Салах хочет выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: ww.euro-football.ru
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах настроен выиграть Премьер-лигу в следующем сезоне.
"Я доволен тем, как складывается мой сезон. «Ливерпуль» добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов и теперь хочет пройти как можно дальше. Но я также знаю, насколько важно для «Ливерпуля» выиграть Премьер-лигу, поэтому мы знаем свою задачу.
"Манчестер Сити" очень хорошо выступает в этом сезоне, особенно в решающие моменты в Премьер-лиге. Но я считаю, что в следующем сезоне «Ливерпуль» способен выиграть титул. Нужно продолжать работать и совершенствоваться", — цитирует Салаха ESPN.
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