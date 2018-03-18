Терри может провести ещё один сезон в «Астон Вилле»

По данным Mirror, 37-летний Терри чувствует в себе силы провести ещё один сезон, о чём он уже сообщил главному тренеру бирмингемцев Стиву Брюсу. На текущий момент " Астон Вилла " занимает 4 место в турнирной таблице Чемпионшипа.