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Терри может провести ещё один сезон в «Астон Вилле»
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Терри может провести ещё один сезон в «Астон Вилле» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
По данным Mirror, 37-летний Терри чувствует в себе силы провести ещё один сезон, о чём он уже сообщил главному тренеру бирмингемцев Стиву Брюсу.
На текущий момент "Астон Вилла" занимает 4 место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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