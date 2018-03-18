Константин Рауш: «Уругвай — фаворит нашей группы на ЧМ-2018»

Защитник сборной России Константин Рауш поделился мнением о соперниках команды по групповому этапу чемпионата мира-2018. Россияне сыграют с Саудовской Аравией 14 июня, с Египтом 19 июня и с Уругваем 25 июня.

— Нелегко будет, но эта та группа, из которой можно выходить, — передает "Российская газета" слова Рауша. — Все в наших руках.

— Не исключено, что в матче с Египтом именно вы будете играть против их лидера Мохамеда Салаха . Как его сдержать?

— Посмотрим. Сейчас он неудержим. Салах — один из лучших игроков мира. Таких футболистов сложно опекать все 90 минут. Будет момент — и он воспользуется ситуацией. Но надо будет постараться ему помешать.

— Кто фаворит нашей группы?

— Уругвай. У этой команды есть все, чтобы бороться за главный трофей.

— Кого бы вы отметили у них, кроме Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?

— Защитников Диего Година и Хосе Хименеса​. Очень цепкие и классные игроки. Ну и, конечно, Суарес и Кавани, о которых вы говорили. Даже не знаю, у какой еще сборной в мире есть такая связка нападающих.

— На что наша сборная может замахнуться на ЧМ?

— Самое главное — выйти из группы. А потом все всякое может произойти. Надо просто играть как команда. Как это сделала два года назад Исландия на чемпионате Европы. Чем мы хуже? Ничем. Так что все в наших руках.