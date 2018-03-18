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Константин Рауш: «Уругвай — фаворит нашей группы на ЧМ-2018»
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Константин Рауш: «Уругвай — фаворит нашей группы на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник сборной России Константин Рауш поделился мнением о соперниках команды по групповому этапу чемпионата мира-2018. Россияне сыграют с Саудовской Аравией 14 июня, с Египтом 19 июня и с Уругваем 25 июня.
— Нелегко будет, но эта та группа, из которой можно выходить, — передает "Российская газета" слова Рауша. — Все в наших руках.
— Не исключено, что в матче с Египтом именно вы будете играть против их лидера Мохамеда Салаха. Как его сдержать?
— Посмотрим. Сейчас он неудержим. Салах — один из лучших игроков мира. Таких футболистов сложно опекать все 90 минут. Будет момент — и он воспользуется ситуацией. Но надо будет постараться ему помешать.
— Кто фаворит нашей группы?
— Уругвай. У этой команды есть все, чтобы бороться за главный трофей.
— Кого бы вы отметили у них, кроме Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?
— Защитников Диего Година и Хосе Хименеса​. Очень цепкие и классные игроки. Ну и, конечно, Суарес и Кавани, о которых вы говорили. Даже не знаю, у какой еще сборной в мире есть такая связка нападающих.
— На что наша сборная может замахнуться на ЧМ?
— Самое главное — выйти из группы. А потом все всякое может произойти. Надо просто играть как команда. Как это сделала два года назад Исландия на чемпионате Европы. Чем мы хуже? Ничем. Так что все в наших руках.
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