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Защитник сборной России: у Бразилии и кроме Неймара есть игроки высокого класса
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Защитник сборной России: у Бразилии и кроме Неймара есть игроки высокого класса 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Рауш выразил мнение, что тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым справится с проблемой, связанной с чередой травм игроков основного состава, передает ТАСС.
"В первую очередь хочу сказать, что очень жалко было недосчитаться нескольких травмированных. Желаю им скорейшего выздоровления и возвращения на поле. А что касается того, как это скажется на команде, то тренер найдет выход из сложившейся ситуации. Все будет нормально", — цитирует Рауша пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Кроме того, он отметил, что отсутствие Неймара не скажется на состоянии сборной Бразилии.
"Готовиться мы начали только сейчас, уже после того как он выбыл из строя, поэтому наша подготовка никаких корректировок не претерпела. Кроме того, у бразильцев и помимо Неймара есть футболисты высочайшего уровня", — заявил Рауш.
Контрольный матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.
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