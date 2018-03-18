«Не Захарченко, конечно…» Опубликовано видео обыска в квартире налоговика Владимира Шелепова

Басманный суд столицы определил Шелепову меру пресечения в виде ареста сроком до 15 мая, сообщили источники интернет-проекта «Репортёр-НН». 16 марта в налоговых Канавинского, Советского и Приокского районов ФСБ провело обыски, добавило интернет-СМИ «КозаПресс».

Сегодня появилось видео, сделанное во время обыска в квартире Владимира Шелепова.

Судя по видео, обыск проводился ранним утром. Дверь следователям Следственного комитета открыл заспанный мужчина в одних джинсах. Он представился Владимиром Германовичем Шелеповым.

Далее съемка прерывается и продолжается уже обысками на кухне. Из тайника под потолком следователи вынимают пачки денег и складывают их на обеденный стол. Среди пачек — купюры по 100 долларов, по 5000 рублей. Сколько в итоге денег было обнаружено в квартире Владимира Шелепова, неизвестно.

— Не Захарченко, конечно… — замечает один из проводивших обыск. (Дмитрий Захарченко — бывший полковник МВД, у которого в ходе обысков дома было изъято 9 млрд рублей наличными. — Прим. ред.)

Официальных комментариев об обысках и аресте Владимира Шелепова не поступало.

Полицейский Telegram-канал «Опер пишет…» еще за несколько дней до этого сообщал о неприятностях у Владимира Шелепова, который три года назад был назначен главным налоговым инспектором в регионе.

— Свой пост может покинуть главный налоговый инспектор Нижегородской области Владимир Шелепов. Такое решение озвучено по результатам коллегии ФНС России, прошедшей 28 февраля в Москве, — сообщал «Опер пишет…» в первых числах марта. А 16 марта сообщил об проведении обысков в квартире и служебном кабинете налоговика.

В соцсетях активно отреагировали на информацию о его возможном задержании.

— Про нашу налоговую давно легенды ходили, даже среди сотрудников налоговой, — осторожно прокомментировала Ирина Круковская.

Владимир Смирнов на странице в социальной сети написал, что Владимир Германович с первых дней в Нижегородской области вел себя «как танк, как ферзь»:

— Наверное, воображал, что он фискальный Рамзан Кадыров, не меньше, хотя грязненькие сайты с компроматцами еще тогда намекали, что он, скорее, ростовский Остап Бендер. Помню, как матерились и увольнялись сотрудники УФНС. Как выли навзрыд предприниматели, как из цинготных глубин фискальных кабинетов просачивались истории о совершенно барском режиме выдачи указаний.