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«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Жироной»
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«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Жироной» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Жироны» на матч 29-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Асенсио, Ковачич, Лукас Васкес, Роналду, Бензема.
«Жирона»: Буну, Маффео, Мохика, Хуанпе, Эспиноса, Рамальо, Понс, Гранель, Португес, Борха Гарсия, Стуани.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Жирона». Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.
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