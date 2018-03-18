«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Жироной» 

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Жироны» на матч 29-го тура чемпионата Испании, который пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Асенсио, Ковачич, Лукас Васкес, Роналду, Бензема.
«Жирона»: Буну, Маффео, Мохика, Хуанпе, Эспиноса, Рамальо, Понс, Гранель, Португес, Борха Гарсия, Стуани.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Жирона». Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.