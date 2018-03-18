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Ярошенко: Скептически относился к авансам, которые раздавались Кайшевой
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Ярошенко: Скептически относился к авансам, которые раздавались Кайшевой 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление Ульяны Кайшевой на этапе Кубка мира в Холменколлене.
«Больше всего приятно удивила Кайшева, которая дважды попала в топ-10. Я, как и многие, скептически относился по поводу всех авансов, которые раздавались ей перед гонками.
Для спортсмена это самое страшное, когда раздаются авансы, и ты почиваешь на лаврах, оставаясь вечно перспективным. Но Кайшева показала очень хороший результат, ее ждет домашний этап в Тюмени.
Уверен, что если бы ее позвали в сборную сразу после победы в Кубке IBU, она бы и раньше высоко финишировала. Но, к сожалению, у нас это не всегда вовремя делают.
Это тоже важно — позвать спортсмена, когда он хорошо бежит, когда он находится в форме, в тонусе. А не через две недели, когда он просто показывает свой уровень, а не выстреливает», — рассказал Ярошенко изданию «Спорт-Экспресс».
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