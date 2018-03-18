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Мейлютите будет работать с бывшим тренером Ефимовой
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Мейлютите будет работать с бывшим тренером Ефимовой 

Чемпионат.com 1 час назад
Олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлютите из Литвы будет работать под руководством американца Дэвида Сало, который раньше тренировал её соперницу, россиянку Юлию Ефимову, сообщается на сайте Федерации плавания Литвы. Решение принято после посещения тренировочного лагеря в США. Приступить к тренировкам под началом Сало 20-летняя спортсменка планирует уже на следующей неделе.
Сотрудничество с Ефимовой Сало прервал после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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