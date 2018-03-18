Вальверде: «Я не боюсь того, что люди ждут от нас выигрыша требла»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне после победу над «Атлетиком» (2:0).

"Я не боюсь того, что люди ждут от нас выигрыша требла. Можно сказать, что у нас есть такой шанс, однако это пока очень далеко.

Я бы хотел завершить сезон без поражений, однако зачем говорить об этом сейчас? Мы можем проиграть следующий матч.

Остаток сезона будет очень тяжелым, но мы знаем — если сохраним эту форму, будем близки к достижению цели", — цитирует Вальверде Marca.