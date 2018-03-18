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Модрич, Бэйл, Иско и Каземиру — в запасе «Реала» на матч с «Жироной»
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Модрич, Бэйл, Иско и Каземиру — в запасе «Реала» на матч с «Жироной» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Тренерский штаб "Реала" во главе с Зинедином Зиданом огласил стартовый состав на домашний матч 29-го тура ла лиги против «Жироны». В запасе мадридского клуба остался ряд ключевых игроков, среди которых полузащитники Лука Модрич и Каземиру.
Полностью заявка «бланкос» выглядит так: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марселу — Ковачич — Кросс, Васкес — Асенсио, Бензема, Криштиану Роналду; запасные — Касилья, Вальехо, Модрич, Бэйл, Каземиру, Эрнандез, Иско.
Матч начнется в 22.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
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