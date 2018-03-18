Александр Кержаков: Пока сложно говорить, какую игру мы будем прививать юношеской сборной

— Я анализировал последние матчи с участием юношеской сборной России. Просмотрел игры в недавнем кубке ОАЭ. В понедельник мы составим график работ на этот год, и я буду понимать, когда у нас будут товарищеские игры, а когда сборы. Также состоятся несколько турниров. Один из них в конце апреля — чемпионат России 2001 года рождения. Тогда многое станет ясно.

Пока сложно говорить, какую игру мы будем прививать юношеской сборной. Нужно посмотреть тех ребят, которых мы пригласим в команду. Исходя из наличия футболистов и их возможностей будем строить тот футбол, который можно сделать, — цитирует Кержакова Sport24.ru.

Напомним, РФС объявил о назначении экс-футболиста на должность старшего тренера юношеской сборной России (игроки не старше 2001 года рождения) 15 марта. Контракт с Кержаковым рассчитан до конца 2019 года. Летом 2017-го лучший бомбардир сборной России завершил игровую карьеру и начал работать в "Зените" координатором юношеских команд.

В сентябре юношеская команда под руководством Леонида Аблизина не прошла отборочный этап на Евро-2018. Россияне в группе с Финляндией, Исландией и Фарерскими островами заняли третье место с тремя очками и не попали в элитный раунд.