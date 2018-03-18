Алина Кабаева рассказала, за кого проголосовала на выборах 

Не назвав фамилию кандидата, Кабаева отметила, что отдала свой голос за того, кого ранее поддержала «Единая Россия».
«Я очень хорошо помню, в конце 1990-х — начале 2000-х годов в каких ужасных условиях мы тренировались, нас выгоняли из зала, а чемпионат России по конькобежному спорту проводился в Германии. Сейчас в нашей стране проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты мира, Олимпийские игры, прекрасные условия у спортсменов, прекрасные результаты. Поэтому я проголосовала за человека, я уверена, за него проголосует большинство наших граждан, и он обязательно победит», — цитируют спортсменку «Известия».
«ФедералПресс» напоминает, что после обработки трети бюллетеней первое место уверенно занимает Владимир Путин. На втором месте идет Павел Грудинин.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов