Ещё
Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
После жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы букмекеры определили фаворитов турнира.
«Атлетико»
Главным претендентом на победу в турнире букмекеры считают мадридский «Атлетико». Шансы выиграть трофей оценены букмекерами в среднем коэффициентом 2,20.
После вылета «матрасников» из ЛЧ они одержали победы во всех играх плей-офф ЛЕ, обыграв своих оппонентов с общим счетом 13:2. На внутренней арене команда Симеоне уверенно расположилась на 2-й строке турнирной таблицы, с отставание от лидирующей «Барселоны» на 8-м баллов.
«Арсенал»
Вслед за испанцами расположился лондонский «Арсенал». На победу в турнире букмекеры предлагают кэфф в 3,80.
Подопечные Венгера будут отдавать все силы на ЛЕ, так как это единственный шанс пробиться на следующий сезон в самый престижный европейский турнир. «Канониры» идут только 6-е в турнирной таблице чемпионата Англии, с отставание от 4-го места на 13-ть очков.
«Лацио»
Римская команда замыкает тройку претендентов на победу в ЛЕ в этом сезоне. Итальянцы получили от букмекеров коэффициент 8,50.
«Орлята» в Серии А ведут борьбу с рядом клубов за попадание в топ-4. На данный момент «Лацио» идет 5-м, но отставание от 4-го места составляет всего 2-а очка. Так что итальянцы, вполне возможно, тоже будут делать ставку на завоевание трофея.
«РБ Лейпциг»
«Быки», которые на предыдущей стадии турнира выбили питерский «Зенит», оценены букмекерскими конторами 10 к 1.
Футболисты Ральфа Хазенхюттля так же ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 6-е место и отстает от 4-й строки на 5-ть баллов.
«Марсель»
Шансы на победу «провансальцев» в этом сезоне ЛЕ оценены 11 к 1.
Французская команда без особых проблем преодолела 2-а этапа плей-офф, выбив португальскую «Брагу» и испанский «Атлетик». В Лиги 1 «Марсель» расположился на 3-й строке, опережая 4-й «Лион» на 5-ть пунктов.
«Спортинг»
Португальский клуб букмекеры поставили на 6-е место в списке претендентов. На то, что «Спортинг» выиграет ЛЕ в этом сезоне, он получил кэфф в 18 к 1.
Для выхода в 1/4 «львы» только в овертайме смогли сломить сопротивление чешской «Виктории». В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает на данный момент 3-е место.
«РБ Зальцбург»
Австрийские «быки» оценены коэффициентом в 20,00.
На предыдущем этапе розыгрыша «РБ Зальцбург» выбил дортмундскую «Боруссию», сумев нанести им поражение в первой матче (2:1), который состоялся в Германии. Дома сыграли — 0:0. «Быки» уверенно лидируют в австрийской Бундеслиги и опережают ближайшего преследователя на 8-м очков.
ЦСКА
Замыкают список претендентов на завоевание ЛЕ-2017/18 московские «армейцы». Их шансы на победу оценены букмекерами кэффом в 25,00.
В 1/8 финала ЦСКА выбил из борьбы французский «Лион», на поле которого пройдет финал этого розыгрыша. Команда Гончаренка занимает 3-е место в РФПЛ, опережая ближайших преследователей на 1 и 2 балла соответственно.
LiveSport.Ru: последние новости
«Реал» хочет продать Иско Футболистки молодежной сборной России обыграли румынок «Интер» разгромил «Сампдорию», Икарди оформил покер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение