Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18

После жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы букмекеры определили фаворитов турнира.

«Атлетико»

Главным претендентом на победу в турнире букмекеры считают мадридский «Атлетико». Шансы выиграть трофей оценены букмекерами в среднем коэффициентом 2,20.

После вылета «матрасников» из ЛЧ они одержали победы во всех играх плей-офф ЛЕ, обыграв своих оппонентов с общим счетом 13:2. На внутренней арене команда Симеоне уверенно расположилась на 2-й строке турнирной таблицы, с отставание от лидирующей «Барселоны» на 8-м баллов.

«Арсенал»

Вслед за испанцами расположился лондонский «Арсенал». На победу в турнире букмекеры предлагают кэфф в 3,80.

Подопечные Венгера будут отдавать все силы на ЛЕ, так как это единственный шанс пробиться на следующий сезон в самый престижный европейский турнир. «Канониры» идут только 6-е в турнирной таблице чемпионата Англии, с отставание от 4-го места на 13-ть очков.

«Лацио»

Римская команда замыкает тройку претендентов на победу в ЛЕ в этом сезоне. Итальянцы получили от букмекеров коэффициент 8,50.

«Орлята» в Серии А ведут борьбу с рядом клубов за попадание в топ-4. На данный момент «Лацио» идет 5-м, но отставание от 4-го места составляет всего 2-а очка. Так что итальянцы, вполне возможно, тоже будут делать ставку на завоевание трофея.

«РБ Лейпциг»

«Быки», которые на предыдущей стадии турнира выбили питерский «Зенит» , оценены букмекерскими конторами 10 к 1.

Футболисты Ральфа Хазенхюттля так же ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 6-е место и отстает от 4-й строки на 5-ть баллов.

«Марсель»

Шансы на победу «провансальцев» в этом сезоне ЛЕ оценены 11 к 1.

Французская команда без особых проблем преодолела 2-а этапа плей-офф, выбив португальскую «Брагу» и испанский «Атлетик». В Лиги 1 «Марсель» расположился на 3-й строке, опережая 4-й «Лион» на 5-ть пунктов.

«Спортинг»

Португальский клуб букмекеры поставили на 6-е место в списке претендентов. На то, что «Спортинг» выиграет ЛЕ в этом сезоне, он получил кэфф в 18 к 1.

Для выхода в 1/4 «львы» только в овертайме смогли сломить сопротивление чешской «Виктории». В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает на данный момент 3-е место.

«РБ Зальцбург»

Австрийские «быки» оценены коэффициентом в 20,00.

На предыдущем этапе розыгрыша «РБ Зальцбург» выбил дортмундскую «Боруссию», сумев нанести им поражение в первой матче (2:1), который состоялся в Германии. Дома сыграли — 0:0. «Быки» уверенно лидируют в австрийской Бундеслиги и опережают ближайшего преследователя на 8-м очков.

ЦСКА

Замыкают список претендентов на завоевание ЛЕ-2017/18 московские «армейцы». Их шансы на победу оценены букмекерами кэффом в 25,00.

В 1/8 финала ЦСКА выбил из борьбы французский «Лион», на поле которого пройдет финал этого розыгрыша. Команда Гончаренка занимает 3-е место в РФПЛ, опережая ближайших преследователей на 1 и 2 балла соответственно.