Две сибирячки уехали в Сингапур на конкурс красоты для мам

Сразу две жительницы Новосибирска будут представлять Россию на международном конкурсе красоты Asia Pacific 2018.

Как рассказала корреспонденту НГС Яна Соловьева, директор международных конкурсов красоты в России, представлять Россию отправится мама годовалого сына Ульяна Кафанова и мама 32-летней дочери Лариса Дубра. Сейчас женщины находятся на пути в Сингапур.

«Этот конкурс для миссис, женщины-мамы. И они (обязательно) должны быть от 24 лет. Мы едем представлять ни Сибирь, ни Новосибирск, а именно Россию», — рассказывает Яна Соловьева.

Конкурс пройдет в период с 20 по 25 марта поясняет собеседница издания. Помимо дефиле в вечерних платьях, соревнование будет включать конкурсы на интеллект и наличие таланта, а ещё с участницами конкурса будут беседовать члены жюри на английском языке.

«После участия в конкурсе Миссис Новосибирск, где я вошла в ТОП-14, я решила реализовать свой потенциал на максимум, и решилась на участие в международном конкурсе», — рассказывает Ульяна Кафанова, участница конкурса.