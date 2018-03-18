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Две сибирячки уехали в Сингапур на конкурс красоты для мам
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Две сибирячки уехали в Сингапур на конкурс красоты для мам 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сразу две жительницы Новосибирска будут представлять Россию на международном конкурсе красоты Asia Pacific 2018.
Как рассказала корреспонденту НГС Яна Соловьева, директор международных конкурсов красоты в России, представлять Россию отправится мама годовалого сына Ульяна Кафанова и мама 32-летней дочери Лариса Дубра. Сейчас женщины находятся на пути в Сингапур.
«Этот конкурс для миссис, женщины-мамы. И они (обязательно) должны быть от 24 лет. Мы едем представлять ни Сибирь, ни Новосибирск, а именно Россию», — рассказывает Яна Соловьева.
Конкурс пройдет в период с 20 по 25 марта поясняет собеседница издания. Помимо дефиле в вечерних платьях, соревнование будет включать конкурсы на интеллект и наличие таланта, а ещё с участницами конкурса будут беседовать члены жюри на английском языке.
«После участия в конкурсе Миссис Новосибирск, где я вошла в ТОП-14, я решила реализовать свой потенциал на максимум, и решилась на участие в международном конкурсе», — рассказывает Ульяна Кафанова, участница конкурса.
Сибирячки не впервые принимают участие в конкурсах красоты федерального и международного масштаба. В начале марта НГС писали о Лидии Молодцовой. Девушка получила титул вице-мисс на конкурсе «Краса России —2018».
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