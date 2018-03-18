«Серебро» городской спартакиады по плаванию досталось представительнице ЮВАО

Ирина Дыскина из Текстильщиков смогла завоевать серебряную медаль в финале московской Спартакиады «Мир равных возможностей» по плаванию.

— Ирина Дыскина активно занимается спортом, творчеством и проектной деятельностью, — сообщили в центре физической культуры и спорта Юго-Восточного округа. — Она была постоянным участником и призером фестиваля «Радуга». Сейчас девушка осваивает профессию тренера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Финал городской Спартакиады «Мир равных возможностей» прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия».