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«Серебро» городской спартакиады по плаванию досталось представительнице ЮВАО
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«Серебро» городской спартакиады по плаванию досталось представительнице ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Ирина Дыскина из Текстильщиков смогла завоевать серебряную медаль в финале московской Спартакиады «Мир равных возможностей» по плаванию.
— Ирина Дыскина активно занимается спортом, творчеством и проектной деятельностью, — сообщили в центре физической культуры и спорта Юго-Восточного округа. — Она была постоянным участником и призером фестиваля «Радуга». Сейчас девушка осваивает профессию тренера для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Финал городской Спартакиады «Мир равных возможностей» прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия».
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