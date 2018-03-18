Ещё
Наблюдатель от партии «Яблоко» Марат Исмаилов ударил женщину в Каспийске (Видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наблюдатель от партии «Яблоко» Марат Исмаилов ударил женщину в Каспийске (Видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Наблюдатель от партии «Яблоко» Марат Исмаилов ударил женщину в Каспийске (Видео) Сегодня, в день выборов Президента РФ, в городе Каспийске наблюдатель от партии «Яблоко» Марат Исмаилов, который также является организатором митингов в поддержку Алексея Навального, совершил нападение на девушку, которая собиралась проголосовать на избирательном участке №0644. Девушке была оказана первая помощь, и она уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Чуть позже, в защиту девушки выступил председатель партии «ЧЕСТНО», экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. Он записал эмоциональное видеообращение, в котором назвал поступок Марата Исмаилова «недостойным мужчины, тем более дагестанца» и призвал его принести извинения пострадавшей. Роман Худеков о ситуации избирательном участке №0644
Mirmol.ru: последние новости
«Спорт как искусство»: Дагестанские дети нарисуют Чемпионат Европы в Каспийске «Анжи» подписал лучшего молодого полузащитника Азии В Махачкале неизвестный пенсионер каждый день клеит плакаты в поддержку Грудинина (ВИДЕО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение