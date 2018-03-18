Наблюдатель от партии «Яблоко» Марат Исмаилов ударил женщину в Каспийске (Видео) Сегодня, в день выборов Президента РФ, в городе Каспийске наблюдатель от партии «Яблоко» Марат Исмаилов, который также является организатором митингов в поддержку Алексея Навального, совершил нападение на девушку, которая собиралась проголосовать на избирательном участке №0644. Девушке была оказана первая помощь, и она уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Чуть позже, в защиту девушки выступил председатель партии «ЧЕСТНО», экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. Он записал эмоциональное видеообращение, в котором назвал поступок Марата Исмаилова «недостойным мужчины, тем более дагестанца» и призвал его принести извинения пострадавшей. Роман Худеков о ситуации избирательном участке №0644