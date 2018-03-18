Дмитрий Васильев: Всерьез не думал о том, чтобы претендовать на пост президента СБР

РИА Новости. — Пока я об этом не думал, потому что еще сезон не закончен. Надо дождаться подведения итогов сезона… Конечно, предложений много, но всерьез я об этом не думал. Мне есть чем заниматься. Я занимаюсь федерацией биатлона Санкт-Петербурга, у нас достаточно динамично все развивается, руковожу одной из самых больших школ в Санкт-Петербурге. Поэтому я пока об этом не задумывался, — приводит слова Васильева Напомним, ранее четырехкратный чемпион мира и президент федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР. С 2014 года организацию возглавляет Александр Кравцов . До мая 2018-го СБР должен провести отчетно-выборную конференцию. Дмитрий Васильев был избран президентом федерации биатлона Санкт-Петербурга в июне 2011 года. В мае 2015-го его переизбрали на новый срок.