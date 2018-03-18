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«Вильярреал» — «Атлетико» — 2:1, «Сельта» — «Малага» — 0:0 (обзоры)
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«Вильярреал» — «Атлетико» — 2:1, «Сельта» — «Малага» — 0:0 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Представляем вашему вниманию обзоры матчей испанской Примеры.
"Вильярреал" — «Атлетико»
"Сельта" — «Малага»
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