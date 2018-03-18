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Ван Гал: "Меня трудно заинтересовать после "Аякса", "Барселоны", сборной Голландии, "Баварии" и "МЮ"

Кавазашвили: "С Кокориным у России был бы шанс занять на Чемпионате Мира хотя бы четвертое место"