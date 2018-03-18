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Симеоне: «Чемпионство? Мы продолжаем пытаться набирать как можно больше очков»
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Симеоне: «Чемпионство? Мы продолжаем пытаться набирать как можно больше очков» 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2). «Матрасники» пропустили два гола в самой концовке встречи.
"Матч получился интенсивный со стороны обеих команд. Мы провели хорошую первую половину, во втором соперник прибавил.
Они использовали два своих момента. Но игра была такой, что логично, что ее решили мелкие эпизоды.
Чемпионство? Мы продолжаем пытаться набирать как можно больше очков", — цитирует Симеоне Marca.
Напомним, «Атлетико» теперь отстает от «Барселоны» на 11 баллов.
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