Симеоне: «Чемпионство? Мы продолжаем пытаться набирать как можно больше очков»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2). «Матрасники» пропустили два гола в самой концовке встречи.

"Матч получился интенсивный со стороны обеих команд. Мы провели хорошую первую половину, во втором соперник прибавил.

Они использовали два своих момента. Но игра была такой, что логично, что ее решили мелкие эпизоды.

Чемпионство? Мы продолжаем пытаться набирать как можно больше очков", — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, «Атлетико» теперь отстает от «Барселоны» на 11 баллов.