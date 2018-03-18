В рамках 30-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» дома играет с «Лионом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Марсель
Манданда Стив • Сакаи Хироки • Рами Адиль • Роланду Жорже • Амави Жордан • Лопес Максим • Густаво Луис • Товен Флорьян • Пайе Димитри • Окампос Лукас • Жермен Валер
Запасные: Митроглу Константинос • Пеле Йоанн • Сарр Буна • Н'Джие Клинтон • Сансон Морган • Замбо-Ангисса Андре • Камара Бубакар
Лопеш Антони • Рафаэль да Сильва • Марсело Антонио • Морель Жереми • Менди Ферлан • Н'Домбеле Тангай • Тусар Люка • Ауа Уссем • Траоре Бертран • Диас Мариано • Корне Максвелл
Запасные: Горжелен Матьё • Ферри Жордан • Депай Мемфис • Тете Кенни • Шейх Пап • Дьяаби Муктар • Маолида Мизиан
18 марта. Стадион «Велодром» (Марсель).
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