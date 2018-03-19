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Молодые люди в кухонных фартуках станцевали на улице в Ставрополе
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Молодые люди в кухонных фартуках станцевали на улице в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 8 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Видео танцев полуголых парней с пылесосом и в фартуках появилось в соцсетях.
На записи видно, как двое молодых людей весело танцуют под молодежную музыку на одной из улиц города. Из одежды на них — нижнее белье и кухонные фартука, а лица скрывают медицинские маски.
Видео стремительно набирает просмотры в интернете. Многих горожан такой поступок возмутил. В комментариях под фото пользователи нелестно отзывались о парнях, а многие высказывали свои предположения по поводу факторов, толкнувших ребят на такой поступок.
Публикация от СТАВРОПОЛЬ (@stv_26) 18 Мар 2018 в 4:01 PDT
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