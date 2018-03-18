Майк Фишер: Мы не думаем о том, кто попадает в состав 

— У нас есть пять звеньев, способных играть на хорошем уровне. Думаю, что мы все помогаем друг другу развиваться, вне зависимости от того, как попал в состав, а кто нет. Все понимают, что мы здесь, чтобы помочь. Мы не думаем о том, кто попадает в состав. Я знаю, что об этом будет много разговоров, но мы — все вместе. Мы все болеем друг за друга. Потому что просто хотим побеждать, — цитирует Фишера официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после 71 встречи текущего регулярного чемпионата «Нэшвилл» набрал 104.