Матео Ковачич: «В „Реале“ не удивлены успехами Роналду»

— Мы не удивлены тем, что делает Криштиану, он забивает голы каждый день, — цитирует Goal.com Ковачича — Его нужно поздравить, но не только его, поскольку вся команда хорошо провела встречу.

Я в восторге от Роналду, но самое главное, что команда выигрывает, и неважно, кто забивает.