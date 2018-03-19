Матео Ковачич: «В „Реале“ не удивлены успехами Роналду» 

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич после матча 29-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:3) отметил, что он в восторге от нападающего Криштиану Роналду. Хавбек также добавил, что в команде не удивлены успехами португальца.
— Мы не удивлены тем, что делает Криштиану, он забивает голы каждый день, — цитирует Goal.com Ковачича — Его нужно поздравить, но не только его, поскольку вся команда хорошо провела встречу.
Я в восторге от Роналду, но самое главное, что команда выигрывает, и неважно, кто забивает.