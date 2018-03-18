Фассоне: «Команда „Милана“ изменилась благодаря Гаттузо»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне в восторге от работы главного тренера Дженнаро Гаттузо, который принял бразды правления командой по ходу сезона.

— Команда «Милана» изменилась, и это все благодаря Гаттузо. Но несмотря на трудности, мы показываем отличный футбол, — сказал Фассоне Sky Sport Italia. — Команда вобрала в себя характеристики тренера, что приводит к тому, что мы можем видеть игру с другим настроем.

— У нас нет сомнений в Рино, он доказал свою полезность. Вскоре мы сядем за стол переговоров и все обсудим, — добавил Фассоне.

"Милан" находится на шестом месте после 28 сыгранных матчей.