«Наполи» обыграл «Дженоа» и приблизился к «Ювентусу» 

«Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Дженоа» — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Рауль Альбиоль. Неаполитанцы за счет этой победы сократили отставание от «Ювентуса» в турнирной таблице до двух очков. Туринцы в этом туре не смогли обыграть СПАЛ (0:0).
В еще одно матче «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» — 1:1. Команда опустилась на пятое место и проигрывает 1 очко «Интеру».
Чемпионат Италии
Серия А 29-й тур "Наполи" — «Дженоа» — 1:0 (0:0)
Гол: Альбиоль, 72 (1:0).
"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 20), Аллан, Жоржинью, Кальехон (Рог, 86), Мертенс (Милик, 82), Инсинье.
"Дженоа": Перин, Рози (Росси, 78), Сполли, Зуканович, Бираски, Лазович (Таарабт, 62), Бертолаччи, Хильемарк, Лаксальт, Пандев (Ригони, 67), Галабинов.
Предупреждения: Лаксальт, 47. Зелиньски, 75. Рози, 76.
Судья: Паскуа.
18 марта. Неаполь. Стадион San Paolo.
"Лацио" — «Болонья» — 1:1 (1:1)
Голы: Верди, 3 (0:1). Лукас, 16 (1:1).
"Лацио": Стракоша, де Фрай, Уоллас (Лукаку, 46), Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Пароло, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Кайседо, 83), Нани (Баштуш, 46), Иммобиле.
"Болонья": Миранте, Торосидис (Романьоли, 77), Де Майо (Мбай, 59), Гонсалес, Хеландер, Масина (Крейчи, 85), Джемаили, Верди, Донса, Пульгар, Паласио.
Предупреждения: Уоллас, 25. Де Майо, 55. Баштуш, 58. Миранте, 69.
Судья: Дамато.
18 марта. Рим. Стадион Olimpico.