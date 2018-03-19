Ещё
37 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

37 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Детройт» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей плозщадке «Детройт» — 5:1.
Регулярный чемпионат
"Колорадо" — «Детройт» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Ландескуг — 24 (Маккиннон, ЗАДОРОВ), 3:58 — 1:0. Комо — 12 (Седерберг, Нието), 14:38 — 2:0. Маккиннон — 37 (Ландескуг, Рантанен), 31:14 — 3:0. Абделькадер — 12 (Фрк, Гленденинг), 32:38 — 3:1. Маккиннон — 38 (Комо, Ландескуг), 47:09 — 4:1. Бэрри — 11 (бол., Жирар, Рантанен), 56:26 — 5:1.
Вратари: ВАРЛАМОВ — Коро.
Штраф: 6 — 18.
Броски: 31 (12+8+11) — 38 (5+16+17).
Наши: Задоров, Каменев — Свечников.
18 марта. Денвер. Pepsi Center.
Спорт-Экспресс: последние новости
Досмотр фанатов "Спартака" в Казани осуществляли очень медленно Александр Мейтин: "Ничего сверхъестественного у "Казань Арены" не произошло" Гендиректор "Крыльев": "Готовим поле к "Спартаку". Но к матчу оно не будет как бильярдный стол"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение