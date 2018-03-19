37 сэйвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Детройт» 

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей плозщадке «Детройт» — 5:1.
Регулярный чемпионат
"Колорадо" — «Детройт» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Ландескуг — 24 (Маккиннон, ЗАДОРОВ), 3:58 — 1:0. Комо — 12 (Седерберг, Нието), 14:38 — 2:0. Маккиннон — 37 (Ландескуг, Рантанен), 31:14 — 3:0. Абделькадер — 12 (Фрк, Гленденинг), 32:38 — 3:1. Маккиннон — 38 (Комо, Ландескуг), 47:09 — 4:1. Бэрри — 11 (бол., Жирар, Рантанен), 56:26 — 5:1.
Вратари: ВАРЛАМОВ — Коро.
Штраф: 6 — 18.
Броски: 31 (12+8+11) — 38 (5+16+17).
Наши: Задоров, Каменев — Свечников.
18 марта. Денвер. Pepsi Center.