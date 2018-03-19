В акции «Россия — это я!» в Химках приняли участие 2 тыс. человек

В патриотическом флешмобе в Химках 18 марта 2018 г. приняли участие 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«На стадионе «Новые Химки» прошел масштабный патриотический флешмоб «Россия — это я!». 2 тыс. человек выстроились в форме буквы «Я», которая стала частью слова Россия. Вместе с жителями в акции принял участие и глава Химок Дмитрий Волошин », — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что одновременно в шести городах Подмосковья колонны из людей выстроились в форме букв. Каждая символизировала район, округ и цвет российского флага. «РО» — белый цвет — Талдомский район и Дубна. «СС» — синий цвет — Дмитровский район и Лобня. «ИЯ» — красный цвет — Долгопрудный и Химки. Увидеть флешмоб с высоты можно было на большом экране, который специально установили на стадионе. На нем вели трансляцию из всех городов-участников.

Отмечается, что достижение зафиксировали в книге рекордов России. Книгу, где записан рекорд и имя каждого участника акции, Д. Волошин передал на хранение в Управление культуры городского округа Химки. Позже ее перенесут в краеведческий музей, который будет открыт в парке им. Л. Толстого.