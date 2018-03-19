Volkswagen покидает Формулу-3

Команда Volkswagen покидает соревнования Формула-3.

Во многом это обусловлено правилами, вводимыми организаторами соревнований. В частности, это касается требований, предъявляемым к моторам, устанавливаемым на гоночных болидах.

Сотрудничество немецкого автоконцерна с организаторами ралли началось еще в 2007 году. Тогда машины участников снабжались двухлитровым двигателем с 4 цилиндрами.

Сегодня же VW переключился на оснащение своих новых моделей. Речь идет о Golf GTI TCR и гоночного варианта Polo R5.

В Volkswagen отмечают, что нынешняя стратегия строится на стимулировании молодежи к своему развитию и покупке современного транспорта.

В то же время руководство производителя отмечает некую ностальгию. Ведь 30 с небольшим лет компания и ее пилоты неизменно добивались успеха на разных этапах гонок.

Впрочем, VW не намерен окончательно отказываться от поддержки спортивных заездов в рамках всемирно признанных ралли. Акцент теперь делается на состязания, проводимые на американском континенте.