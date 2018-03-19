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Volkswagen покидает Формулу-3
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Volkswagen покидает Формулу-3 

Car.ru 13 часов назад
Фото: Car.ru
Команда Volkswagen покидает соревнования Формула-3.
Во многом это обусловлено правилами, вводимыми организаторами соревнований. В частности, это касается требований, предъявляемым к моторам, устанавливаемым на гоночных болидах.
Сотрудничество немецкого автоконцерна с организаторами ралли началось еще в 2007 году. Тогда машины участников снабжались двухлитровым двигателем с 4 цилиндрами.
Сегодня же VW переключился на оснащение своих новых моделей. Речь идет о Golf GTI TCR и гоночного варианта Polo R5.
В Volkswagen отмечают, что нынешняя стратегия строится на стимулировании молодежи к своему развитию и покупке современного транспорта.
В то же время руководство производителя отмечает некую ностальгию. Ведь 30 с небольшим лет компания и ее пилоты неизменно добивались успеха на разных этапах гонок.
Впрочем, VW не намерен окончательно отказываться от поддержки спортивных заездов в рамках всемирно признанных ралли. Акцент теперь делается на состязания, проводимые на американском континенте.
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