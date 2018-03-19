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Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии
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Защитник «Амкара» Идову вызван в сборную Нигерии 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник пермского «Амкара» Брайн Идову вызван в сборную Нигерии на ближайшие товарищеские поединки в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».
Нигерия 23 марта во Вроцлаве встретится с командой Польши, а 27-го — в Лондоне с сербами.
По информации пресс-службы команды, помимо Идову вызовы в национальные команды получили Петар Занев (Болгария), Саид Эззатоллахи (Иран), Секу Конде (Гвинея) и Михаил Сиваков (Беларусь).
Ранее сообщалось, что сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами с Бразилией и Францией.
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