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Зинедин Зидан: «Когда Роналду в порядке, то и „Реал“ в порядке»
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Зинедин Зидан: «Когда Роналду в порядке, то и „Реал“ в порядке» 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 29-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:3) отметил, что нападающий Криштиану Роналду крайне важен для команды. В этой игре португалец оформил покер.
— Роналду крайне важен для «Реала», он заряжает команду энергией, — приводит Marca слова Роналду. — Он великолепен, просто невероятен на тренировках! Но я хочу отметить и его партнеров, которые здорово ему помогают. В голах задействована вся команда.
В нашей удачной серии всего понемногу. Но прежде всего — это доверие. Мы снова обрели уверенность. Ну и, конечно, Криштиану. Когда он в порядке, то и команда в порядке.
Реал — Жирона
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