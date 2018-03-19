Зинедин Зидан: «Когда Роналду в порядке, то и „Реал“ в порядке»

— Роналду крайне важен для «Реала», он заряжает команду энергией, — приводит Marca слова Роналду. — Он великолепен, просто невероятен на тренировках! Но я хочу отметить и его партнеров, которые здорово ему помогают. В голах задействована вся команда.

В нашей удачной серии всего понемногу. Но прежде всего — это доверие. Мы снова обрели уверенность. Ну и, конечно, Криштиану. Когда он в порядке, то и команда в порядке.

Реал — Жирона