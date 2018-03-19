«Локомотив» — СКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Встреча пройдет на льду «Арены-2000 Локомотив» в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, счет в серии после двух игр 1-1.