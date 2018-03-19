Более миллиона человек посмотрели ролик, как вбрасывают голоса на выборах

Второй день подряд держится в лидерах трендов российского сегмента YouTube видеоролик канала «Ржач под столом», в котором в шутливой форме рассказывается, как российская несистемная оппозиция могла бы сфабриковать «нарушения», не появляясь на избирательных участках.

Авторы видео показывают различные видеоэффекты, с помощью которых у зрителя можно создать впечатление о том, что они наблюдают за реальным «вбросом» бюллетеней на избирательном участке.

В первой части ролика человек подходит к избирательной урне, затем, оглядываясь по сторонам, достает пачку бюллетеней и кидает их в прорезь урны. Затем он произносит: «Мои дорогие и недорогие либеральный друзья. Вбрасывайте бюллетени в фотостудии на Восточной улице. Это дешево, сердито и безопасно».

Во второй части видео этот же человек подходит к урне в костюме дракона и «вбрасывает» пачку бюллетеней — однако на этот раз его «замечают» и он с возгласом убегает.

В третьей сценке запечатлен голый человек, пытающийся вбросить бюллетени. «№Эй, мужик, ты что, офигел что ли», — кричат ему, и он убегает.

За два дня видео посмотрели более 1 миллиона 300 тысяч человек, а количество комментариев приблизилось к 5 тысячам.