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Более миллиона человек посмотрели ролик, как вбрасывают голоса на выборах
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Более миллиона человек посмотрели ролик, как вбрасывают голоса на выборах 

Ридус 10 часов назад
Фото: ОмскПресс
Второй день подряд держится в лидерах трендов российского сегмента YouTube видеоролик канала «Ржач под столом», в котором в шутливой форме рассказывается, как российская несистемная оппозиция могла бы сфабриковать «нарушения», не появляясь на избирательных участках.
Авторы видео показывают различные видеоэффекты, с помощью которых у зрителя можно создать впечатление о том, что они наблюдают за реальным «вбросом» бюллетеней на избирательном участке.
В первой части ролика человек подходит к избирательной урне, затем, оглядываясь по сторонам, достает пачку бюллетеней и кидает их в прорезь урны. Затем он произносит: «Мои дорогие и недорогие либеральный друзья. Вбрасывайте бюллетени в фотостудии на Восточной улице. Это дешево, сердито и безопасно».
Во второй части видео этот же человек подходит к урне в костюме дракона и «вбрасывает» пачку бюллетеней — однако на этот раз его «замечают» и он с возгласом убегает.
В третьей сценке запечатлен голый человек, пытающийся вбросить бюллетени. «№Эй, мужик, ты что, офигел что ли», — кричат ему, и он убегает.
За два дня видео посмотрели более 1 миллиона 300 тысяч человек, а количество комментариев приблизилось к 5 тысячам.
Центризбирком по итогам прошедших 18 марта президентских выборов не зафиксировал существенных нарушений. Действующий президент России Владимир Путин набрал 76,69% голосов после того, как ЦИК обработала уже 99,9% протоколов участковых избиркомов.
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 Ещё 2 источника 
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